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НовостиОбщество5 июля 2023 8:07

9 почтовых отделений отремонтируют в районах Кировской области

Офисы переведут с печного отопления на электрическое
Петр МАКСИМОВ
Отделения станут более современными. Фото: правительство Кировской области

Отделения станут более современными. Фото: правительство Кировской области

Почта России обновит девять отделений в районах Кировской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Почтовые отделения обновят в поселениях Шабалинского, Унинского, Вятскополянского, Уржумского, Куменского, Юрьянского районов. Среди них, например, село Елгань с населением всего в 380 человек.

Подрядчики отремонтируют фасады и внутренние помещения, установят видеонаблюдение и пожарные сигнализации, переведут офисы с печного отопления на электрическое. Отделения также обещают сделать более удобными для пожилых людей и инвалидов.