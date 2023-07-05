9 почтовых отделений отремонтируют в районах Кировской области

Отделения станут более современными. Фото: правительство Кировской области

Почта России обновит девять отделений в районах Кировской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Почтовые отделения обновят в поселениях Шабалинского, Унинского, Вятскополянского, Уржумского, Куменского, Юрьянского районов. Среди них, например, село Елгань с населением всего в 380 человек.

Подрядчики отремонтируют фасады и внутренние помещения, установят видеонаблюдение и пожарные сигнализации, переведут офисы с печного отопления на электрическое. Отделения также обещают сделать более удобными для пожилых людей и инвалидов.