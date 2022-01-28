Кировчане могут получить свои посылки и заказы в почтоматах

Посылки можно также получить в партнерских постаматах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане могут получить свои посылки в почтоматах и партнерских пунктах выдачи. Об этом сообщает областное правительство.

Такую услугу начала предоставлять «Почта России». Через ее собственные, а также партнерские почтаматы можно получить посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает организация. Сейчас в Кирове установлено 33 таких терминала, и еще 28 планируют запустить в работу в ближайшее время. Найти их можно, преимущественно, в торговых центрах города и магазинах сети «Магнит». Число локаций планируют увеличить в 2022 году.

Сейчас почтоматы работают только по предоплате. Курьер помещает заказ в ячейку, и клиенту приходит СМС с кодом. Его нужно ввести на экране, чтобы открыть ячейку и забрать товар. По планам, в будущем заказ можно будет оплатить через терминал почтамата.