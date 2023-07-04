В Кирове «Гранта» опрокинулась после столкновения с «Инфинити»

В результате пострадал пассажир машины. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове автомобиль опрокинулся после столкновения с другой машиной. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 4 июля, в 11.30. У дома №11 по Жуковского столкнулись «Лада Гранта» и «Инфинити». Отечественная машина опрокинулась после удара. В результате пострадал мужчина-пассажир, находившийся в этом автомобиле.

Как добавили в ведомстве, сейчас по факту аварии проводится проверка.

Ранее мы также сообщали, что в Юрьянском районе в результате ДТП пострадали ребенок и водитель-бесправник.