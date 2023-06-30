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НовостиПроисшествия30 июня 2023 12:07

Присудили компенсацию 4-летнему мальчику: с виновника ДТП взыскали 25 тысяч

4-летнему мальчику из Кирова, пострадавшему в ДТП, выплатили компенсацию
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Иномарка влетела во встречное авто. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Иномарка влетела во встречное авто. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

4-летнему мальчику из Кирова выплатили компенсацию морального вреда за дорожную аварию.

4 декабря 2022 года в Чистых прудах, на улице Советской, водитель автомобиля «Тойота Карина» врезался во встречный «Хонда Цивик». Пострадали пассажиры «Хонды» - 30-летняя женщина и маленький мальчик.

- Малолетний пассажир автомобиля Хонда получил травмы, из-за которых он испытал нравственные и физические страдания, однако в силу возраста был не в состоянии защитить свои права, - отмечают в прокуратуре Кировской области.

С водителя «Тойоты» взыскали 10 тысяч рублей штрафа. Также по иску прокуратуры с него взыскали 25 тысяч рублей - компенсацию мальчику.