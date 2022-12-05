В Кировской области за три дня в авариях пострадали три ребенка

Кировчан просят быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно зимой. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области за 2-4 декабря произошли 14 ДТП, в которых пострадали 24 человека. Трое из получивших травмы - дети. Такую статистику приводит Госавтоинспекция Кировской области.

Так, 2 декабря на проспекте Кирова в Кирово-Чепецке женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с водителем «Рено Логан». В результате пострадали оба водителя и два пассажира «Рено Сандеро», в том числе 17-летний подросток.

2 декабря в Санчурском районе на автодороге «Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл» «Киа Рио» съехала с дороги и опрокинулась. 27-летняя женщина за рулем и четырехмесячный ребенок-пассажир получили травмы.

4 декабря на улице Советской поселка Чистые пруды столкнулись «Тойота Карина» и встречная «Хонда Цивик». В аварии пострадали пассажиры «Хонды» - 30-летний мужчина и 3-летний мальчик.

Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными в зимний сезон, особенно при колебаниях температур, снегопадах и метелях.