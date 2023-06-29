В Кировской области для участников СВО продлили льготу по транспортному налогу

От уплаты освобождаются контрактники, мобилизованные, представители силовых ведомств. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области военнослужащих, участвующих в СВО, освободили от транспортного налога за 2021 и 2022 год. Такое решение приняли депутаты Заксобрания на пленарном заседании, состоявшемся 29 июня.

Законопроект предусматривает продление текущего освобождения от уплаты налога за 2022 год, а также расширяет категорию подпадающих под эту льготу. Ее распространили на мобилизованных, контрактников и военнослужащих в войсках нацгвардии и органах внутренних дел.

- Налоговые льготы физическим лицам, в том числе участникам специальной военной операции, предоставляются в беззаявительном порядке на основании сведений, получаемых налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия. Сумма излишне уплаченного налога будет возвращена физическому лицу по его письменному заявлению, - добавили в областном правительстве.