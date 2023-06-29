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НовостиОбщество29 июня 2023 11:12

В Кировской области для участников СВО продлили льготу по транспортному налогу

Они не будут платить отчисления за 2022 год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
От уплаты освобождаются контрактники, мобилизованные, представители силовых ведомств.

От уплаты освобождаются контрактники, мобилизованные, представители силовых ведомств.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области военнослужащих, участвующих в СВО, освободили от транспортного налога за 2021 и 2022 год. Такое решение приняли депутаты Заксобрания на пленарном заседании, состоявшемся 29 июня.

Законопроект предусматривает продление текущего освобождения от уплаты налога за 2022 год, а также расширяет категорию подпадающих под эту льготу. Ее распространили на мобилизованных, контрактников и военнослужащих в войсках нацгвардии и органах внутренних дел.

- Налоговые льготы физическим лицам, в том числе участникам специальной военной операции, предоставляются в беззаявительном порядке на основании сведений, получаемых налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия. Сумма излишне уплаченного налога будет возвращена физическому лицу по его письменному заявлению, - добавили в областном правительстве.