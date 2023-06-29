На зарплату кировских бюджетников направят 723 миллиона из дополнительных доходов

Дополнительные доходы в бюджет также направят на ремонт соцобъектов, закупку учебников и другие цели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты кировского ОЗС утвердили поправки в региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как рассказали в областном правительстве, это связано с увеличением прогнозируемых поступлений доходов.

Согласно плану, в целом расходная часть увеличится на 2 376,8 миллиона рублей. Из них 723,9 миллиона направят на зарплаты бюджетников. 334,6 миллиона потратят на ремонт соцобъектов и выполнение предписаний надзорных органов. 251,8 миллиона рублей выделено на подготовку к отопительному сезону, в том числе на приобретение и установку блочных газовых котельных.

Чуть более 20 миллионов уйдет на закупку учебников. Еще 16,5 миллиона направят на оборудование муниципальных пляжей и мест отдыха у воды. Кроме того, в бюджете заложены средства на разработку проекта и строительство детсада в микрорайоне Курочкино.