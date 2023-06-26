Бюджет Кировской области пополнился на два миллиарда рублей

Казна пополнилась благодаря развитию экономики региона, по словам губернатора. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В бюджет Кировской области поступили два миллиарда рублей. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора. По словам Александра Соколова, пополнить казну помогло развитие экономики региона.

- Предприятия региона стабильно развиваются, расширяют рынки сбыта. Почти все вышли на уровень 2021 года. Потому и налогов платят больше, чем планировалось, - прокомментировал он.

Как заявил глава региона, средства пойдут в первую очередь на зарплаты бюджетников, меры поддержки участников СВО и членов их семей. Деньги также потратят на ремонт школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.

Александр Соколов уже обсудил с депутатами Заксобрания проект поправок в бюджет. Их рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.