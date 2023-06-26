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НовостиОбщество26 июня 2023 11:48

Бюджет Кировской области пополнился на два миллиарда рублей

Средства уйдут на различные направления
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Казна пополнилась благодаря развитию экономики региона, по словам губернатора.

Казна пополнилась благодаря развитию экономики региона, по словам губернатора.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В бюджет Кировской области поступили два миллиарда рублей. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора. По словам Александра Соколова, пополнить казну помогло развитие экономики региона.

- Предприятия региона стабильно развиваются, расширяют рынки сбыта. Почти все вышли на уровень 2021 года. Потому и налогов платят больше, чем планировалось, - прокомментировал он.

Как заявил глава региона, средства пойдут в первую очередь на зарплаты бюджетников, меры поддержки участников СВО и членов их семей. Деньги также потратят на ремонт школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.

Александр Соколов уже обсудил с депутатами Заксобрания проект поправок в бюджет. Их рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.