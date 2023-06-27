В Кирове стартовал ремонт тротуара на улице Монтажников

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». ФОТО: киров.рф

В Кирове начали благоустраивать пешеходную зону на улице Монтажников. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Подрядчик - АО «Гордормостстрой». На сегодня рабочие уже начали установку поребрика на участке между улицами Лепсе и Мира. Чуть позднее там уложат новый асфальт.

Благодаря закреплению в городе теплой погоды работы ведутся с максимальной интенсивностью, чтобы доставить кировчанам как можно меньше неудобств: между снятием старого покрытия и укладкой нового пройдет минимальное время. Это особенно важно на указанной улице, так как там расположен подъезд к детскому саду и другим социальным объектам.

Отметим, что вблизи жилых домов работы ведутся строго в дневное время.

Добавим, что одновременно с улицей Монтажников ведется благоустройство тротуаров на улицах Юровской, Парковой в Костино, Сормовской и Октябрьском проспекте.

Ранее мы рассказали о старте ремонта моста у Ежовского озера.