Мост у Ежовского озера начали ремонтировать

Работы ведут на деньги, выигранные в грантовом конкурсе. Фото: ОПКО

В Кирове реализуют проект «Ежовские родники», приуроченный к 650-летию города.

В начале апреля на Ежовском озере прошел субботник, сейчас здесь готовят металлопрокат для моста, вычищают заросли, вкручивают сваи. Плюсом монтируют сам мост и трубы, на которые он будет установлен.

- Организаторы верят, что проект станет началом развития новой культурной зоны Кирова, привлечет внимание горожан и гостей города к историческо-экологической достопримечательности, - сообщают в Общественной палате Кировской области.

Проект реализуют на деньги, выигранные по грантовому конкурсу «Город добрых соседей».