На ДСК открыли новую поликлинику

В новой поликлинике есть терапевты и процедурный кабинет. Фото: правительство Кировской области

В микрорайоне ДСК открыли новую поликлинику. Это подразделение Кировской городской больницы № 5, - сообщают в правительстве региона.

К новой поликлинике прикреплено до 5 тысяч жителей. Здесь три терапевтических участка, процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики. Плюсом открыто помещение неотложной помощи, рассчитанное на ДСК и Озерки.

Администрация Кирова дала помещение и благоустроила территорию, а правительство выделило средства на ремонт.

Сдать анализы, получить укол и консультацию терапевта жители микрорайона теперь могут, не выезжая в Коминтерн. Однако «узкие» специалисты в новом учреждении не представлены.