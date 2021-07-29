В микрорайоне Озерки откроется новая поликлиника

В Озерках откроется новая поликлиника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для жителей Озерков и ДСК откроют новую поликлинику. Сейчас в микрорайонах проживает более 10 тысяч человек.
Как сообщили в региональном правительстве, медучреждение расположится по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 19а. Помещение уже отдали в распоряжение Кировской городской больнице №5.
Сейчас для проведения капитального ремонта разрабатывается проектно-сметная документация. Известно, что в поликлинике будут работать врачи общей практики и узкие специалисты. В подразделении организуют физио, процедурный и прививочный, стоматологический кабинет, а также разместят женскую консультацию.
Напомним, что в будущем в Озерках появятся новые детский сад и школа. Сейчас поданы заявки на их строительство.