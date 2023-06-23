В Кирове на бульваре Октябрьского проспекта высадили кустарники и многолетние растения

Растения и кустарники высадили на бульваре у скамеек. Фото: vk.com/public_green_kirov

В Кирове продолжается озеленение. О новом благоустройстве территорий рассказали в отделе зеленого строительства городского УДПИ.

Так, на бульваре Октябрьского проспекта высадили кустарники сирени и гортензии. К ним добавили многолетники - эхинацею, вейник и манарду. Открытый грунт специалисты засыпали декоративной корой сосны.

- Уже сейчас горожане могут увидеть красивое цветение многолетних растений, - добавили в отделе зеленого строительства.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове состоится фестиваль ландшафтного искусства, в рамках которого участники создадут выставочные сады. Подробнее об этом можно узнать здесь.