Участники фестиваля сделают выставочные сады. Фото: vk.com/public_green_kirov

В Кирове пройдет фестиваль ландшафтного искусства. Подробности сообщили в отделе зеленого строительства городского УДПИ.

Пилотное мероприятие пройдет в сквере Борцам Революции. Каждый участник сделает выставочный сад. На выбранном месте, по сообщению ведомства, останется общий реализованный проект. Все демонстрационные площадки могут перенести в скверы города.

- Мы решили, что хотим показать все возможности преобразования ландшафта города, - добавили в ведомстве.

Ранее мы также писали, что в Кирове планируется благоустроить Заречный парк. Жители города могут внести свои предложения. Подробности можно узнать здесь.