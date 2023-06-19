Кировчане могут предложить варианты благоустройства Заречного парка

На территории планируется создание мест отдыха, развитие туризма и другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове планируют разработать концепт благоустройства Заречного парка. Подробности сообщает горадминистрация.

На территории будет предусмотрено развитие познавательного туризма, рекреационная деятельность, создание мест для отдыха горожан на природе. Напомним, что Заречный парк является памятником природы регионального значения. Для обновления территории Минприроды Кировской области планирует ввести изменения режима особой охраны.

Все желающие могут направить предложения по благоустройству. Их будут принимать до 3 июля на электронную почту управления градостроительства и архитектуры: arch@admkirov.ru.