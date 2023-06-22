Дом детского творчества ремонтируют в Лузе

Сейчас подрядчик делает подвесные потолки. Фото: правительство Кировской области

Дом детского творчества в Лузе ремонтируют за 9 миллионов рублей. Деньги выделили из региональной казны.

Год назад местные жители просили губернатора Соколова помочь в ремонте этого учреждения. Сегодня в здании уже начали капитально ремонтировать стены, потолки и полы. Закуплена новая сантехника, подрядчик монтирует подвесные потолки и освещение, окна и двери. Впереди укладка линолеума.

Дом детского творчества - место для занятий 800 детей из Лузского района, - отмечают в правительстве Кировской области.

Напомним, в нынешнем году в регионе ремонтируют также районные ДК и спортзал.