В Кирове погибла женщина, упавшая с высоты девятого этажа

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове женщина разбилась насмерть, упав с высоты девятого этажа. Первая информация появилась в соцсетях. Фотографию накрытого тела опубликовали в паблике «Киров без цензуры».

- Производственная, 1Б. С девятого этажа выпала женщина, - сообщает анонимный автор. Кировчане в комментариях добавили, что по этому адресу находится общежитие.

Сейчас ведомства проводят проверку по факту происшествия. Все обстоятельства трагедии уточняются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове 35-летний мужчина умер после удара в голову.