35-летний кировчанин умер после удара в голову

Предполагаемого виновника уже задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведено уголовное дело из-за скончавшегося в больнице кировчанина.

По версии следствия, в ночь на 10 июня компания выпивала в квартире одного из домов по улице МОПРа. Два собутыльника поссорились и начали оскорблять друг друга. Все закончилось дракой: 47-летний подозреваемый ударил 35-летнего знакомого в голову. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли: он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Подозреваемый задержан, его могут заключить под стражу, - уточняют в СУ СКР по Кировской области.

Параллельно расследуют дело о жительнице Стрижей, зарезанной в подъезде дома.