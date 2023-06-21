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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:12

Напился, поругался, зарезал: как подозреваемый избавился от своей 39-летней собутыльницы

Жительницу Кировской области зарезали в подъезде
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Заведено уголовное дело

Заведено уголовное дело

Фото: Иван МАКЕЕВ

На жителя Оричевского района Кировской области завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчину подозревают в убийстве знакомой.

По версии следствия, в понедельник, 19 июня, на квартире в Стрижах выпивала компания. В какой-то момент 24-летний парень поссорился со своей 39-летней знакомой «на почве личных неприязненных отношений».

- Находясь в подъезде дома, подозреваемый нанес потерпевшей ножевое ранение в область грудной клетки, - пишут в СУ СКР по Кировской области. - От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.