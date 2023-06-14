16 кировских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Данные о баллах за все экзамены станут известны до 23 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 16 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Информацией поделились в горадминистрации.

Экзамены состоялись 29 мая, их сдавали почти 2,5 тысячи выпускников. Высший балл ЕГЭ по русскому языку получили ученики школ № 10, 11, 37, 40, 48, 56, 57, 61, 65, 74, лицея №28, Вятской православной гимназии. Четыре учащихся лицея №21 и лингвистической гимназии также набрали максимальное количество баллов.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове и области насчитали уже более 30 выпускников, сдавших экзамены на отлично. Добавим, что данные о баллах за все экзамены станут известны до 23 июня.