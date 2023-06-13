Появились подробности ночных поисков без вести пропавшей женщины в Кирове

Женщину заметили на противоположном конце города. Фото: Андрей АБРАМОВ

Появились подробности ночных поисков без вести пропавшей пенсионерки в Кирове. Как сообщили в региональном УМВД, дезориентированную женщину удалось разыскать полицейским.

За помощью в ведомство обратились родные 83-летней кировчанки. Они рассказали, что бабушка 12 июня ушла из дома в Радужном в неизвестном направлении и не взяла с собой телефон. При этом женщина могла не понимать, где находится.

Полицейские довели фотоориентировку до всех нарядов и оперативно начали поиски пропавшей. В том числе, с помощью служебной собаки.

В результате около 8 утра на противоположном конце города наряд полиции заметил похожую по приметам женщину. Она находилась в микрорайоне Филейка. Уточняется, что бабушку доставили домой живой и невредимой.

Напомним, что поиски пропавшей продолжались в течение всей ночи. В них также принимали участие экипажи поискового отряда «Лиза Алерт».