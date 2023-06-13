В Кирове активисты всю ночь искали без вести пропавшую женщину

На поиски женщины ночью отправились несколько экипажей. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове завершились поиски 83-летней Ираиды Рябовой. Как сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт», женщина пропала без вести в понедельник, 12 июня.

Кировчанка ушла из дома в микрорайоне Радужный около 14.00 и не вернулась. Кроме того, уточнялось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

На поиски женщины ночью отправились несколько экипажей. В результате утром 13 июня появилась информация, что Ираиду Семеновну нашли живой.