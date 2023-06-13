Мэрия Кирова предупреждает о фейках с выкупом недвижимости

В действительности власти могут приобретать помещения только через специальные аукционы. Фото: киров.рф

В Кирове появились листовки с предложением о выкупе недвижимости. Клеят их на подъезды жилых домов, доски объявлений, уличные столбы. Текст следующий:

- Уважаемые собственники жилья! - указано в объявлении (орфография и пунктуация сохранена - ред.). - Администрация г. Кирова ведет закуп недвижимости дорого! Требования к жилому помещению: […], состояние - не имеет значения. Форма оплаты - наличная. Юридическое сопровождение сделки - бесплатное.

Далее следует номер телефона некой Елены Романовны, специалиста по госзакупкам.

Однако в горадминистрации сразу сообщили, что это фейковая информация.

- В листовках администрация города предлагает выкупить у кировчан недвижимость, - отмечают в мэрии. - Данная информация не соответствует действительности. Администрация приобретает недвижимость только через электронный аукцион на официальных ресурсах.