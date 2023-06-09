Российский футбольный союз выдал лицензию кировскому «Динамо»

ФК не играл на профессиональном уровне в 2017-2022 годах. Фото: kirovreg.ru

Футбольный клуб «Динамо» (Киров) получило аттестат Футбольной национальной лиги. Клуб прошел процедуру лицензирования, - сообщают в правительстве Кировской области.

«Динамо» будет участвовать в дивизионе Б лиги ФНЛ-2. Аттестацию второго дивизиона также прошли «Сахалинец», «Звезда», «Тверь», «Ленинградец-2», «Зенит-Ижевск», «Легион», «Металлург», «Композит» и «Космос».

«Динамо» (Киров) с 2017 года не выступало на профессиональном уровне. Однако в минувшем сезоне клуб был возрожден и победил на Чемпионате ЦФО, СЗФО и ПФО по футболу в рамках зонального этапа Всероссийских соревнований «III дивизион».