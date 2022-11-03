В Кирове стадион «Динамо» планируют отремонтировать в 2023 году

Стадион отремонтируют к юбилею Кирова. Фото: kirovreg.ru

К юбилею Кирова планируют провести ремонт стадиона «Динамо». Как сообщили в правительстве Кировской области, решение приняли во время рабочего визита руководителей всероссийского спортивного общества «Динамо» в Кировскую область.

Глава региона отметил, что в текущем году в областном центре зарегистрировали одноименный футбольный клуб. И рассказал, что это такое же название присвоят некоторым детским спортивным организациям.

- Де-факто они являются кадровым резервом для большого спорта Кировской области, пояснил Александр Соколов. - Договорились об использовании не только стадиона «Динамо», но и других спортивных сооружений, которые будут работать на развитие спорта. Со своей стороны общество будет оказывать нам помощь - и юридическую, и материальную.

Губернатор Кировской области и председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский подписали соглашение о сотрудничестве.