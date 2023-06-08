Кирово-чепецкого педагога наградил министр просвещения РФ

7 июня Раиса Бессолицына отметила 75-летний юбилей. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в правительстве Кировской области, Раиса Васильевна Бессолицына отдала системе образования региона более 50 лет. 30 из них она проработала в гимназии №1 Кирово-Чепецка - преподавала химию, трудилась в должности замдиректора по научно-методической работе. 7 июня 2023 года она отметила свой 75-летний юбилей.

В 2004 году ей присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», в 2014 году наградили почетным знаком Кировской области «Педагогическая слава». В Год педагога и наставника Раису Бессолицыну отметили благодарственным письмом министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее мы также сообщали, что кировского хирурга наградили почетным званием «Заслуженный врач РФ».