Кировского хирурга наградили почетным званием «Заслуженный врач РФ»

Хирург ежегодно проводит около 200-250 операций. Фото: vk.com/kokb.kirov

Кировский хирург Владимир Русинов удостоился почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Как рассказали в Кировской областной клинической больнице, Владимир Михайлович еще с детства он мечтал стать врачом, и уже будучи школьником, выбрал своей стезей хирургию. Он окончил клиническую ординатуру Пермского государственного мединститута, и в 1991 году начал трудиться в качестве преподавателя на кафедре госпитальной хирургии Кировского мединститута. Сейчас он является ее доцентом.

В учреждении отметили, что Владимир Русинов ежегодно проводит 200-250 операций на пищеводе, желудке, поджелудочной железе, печени и желчных протоках, кишечнике, селезенке, щитовидной железе и других органах. Он внедрил более 30 новых высокотехнологичных видов операций, диагностических и лечебных методик в хирургических отделениях областной клинической больницы. В 2003 году был удостоен нагрудного знака Минздрава РФ «Отличник здравоохранения».