В Кировской области в ДТП погиб бесправник, два пассажира получили травмы

В результате 50-летний водитель погиб. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области 6 июня произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Зуевском районе 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 совершил опрокидывание.

Происшествие зафиксировали в 18.50 на 15-м километре дороги «Рехино - Косинка - Бельник». Уточняется, что у мужчины не было прав управления транспортом.

В результате 50-летний водитель погиб. Кроме того пострадали два пассажира: 56-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Напомним, что в Кирове в ДТП на трассе «Вятка» погиб мотоциклист. В аварии пострадали еще три человека.