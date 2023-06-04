В Кировской области расследуют дело о вырубке леса на 230 тысяч рублей

Из-за рубки возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Кировской области

На территории Яранского участкового лесничества незаконно вырубили деревья. Это выяснилось при выезде с осмотром лесосек.

По оценке экспертов, лесному фонду региона причинили материальный ущерб на сумму свыше 230 тысяч рублей. Прокуратура Яранского района передала следователям информацию об этой вырубке. По материалам проверки возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в лесах Кировской области установят более тысячи феромонных ловушек для насекомых-вредителей.