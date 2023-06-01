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НовостиОбщество1 июня 2023 14:48

Более тысячи феромонных ловушек для жуков-вредителей оставят в лесах Кировской области

Карантинных насекомых будут искать в 35 муниципалитетах
Петр МАКСИМОВ
Ловушки проверят на наличие вредителей в специальной лаборатории

Ловушки проверят на наличие вредителей в специальной лаборатории

Фото: Мария ЛЕНЦ

262,6 тысячи гектаров земли исследуют в Кирове и районах эксперты управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Для этого в текущем году установят 1 255 феромонных ловушек. Сейчас ловушки на усачей рода Монохамус уже стоят в 4 южных районах Кировской области, всего же они появятся в 35 муниципалитетах. Плюсом установят ловушки на несколько видов моли (включая картофельную), плодожорок, капровых жуков, зерновок, коконопрядов, плодовых мух, шелкопрядов и других карантинных вредителей.

Ловушки в итоге отправят на экспертизу в специальную лабораторию. Если в них выявят карантинные организмы, - начнут мероприятия по локализации и уничтожению очагов распространения вредителей.