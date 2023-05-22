Причиной карантина, введенного в лесах Кирова, стали жуки-короеды

На одном дереве может быть несколько тысяч особей полиграфа. Фото: 43.fsvps.gov.ru

В городском лесничестве Кирова выявлены очаги распространения Polygraphus proximus Blandford (полиграфа уссурийского).

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю ввело карантинную зону площадью 108,2 га. Ознакомиться с запретами и ограничениями можно на сайте ведомства.

Уссурийский полиграф - жук-короед, опасный вредитель пихты. Повреждает разные виды, в том числе ели и кедры. На зараженном дереве обитают до нескольких тысяч особей полиграфа. После первого массового нападения жуков, приносящих с собой фитопатогенный гриб, дерево усыхает за 2-4 года.