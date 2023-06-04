Более 100 рыб погибли из-за загрязнения реки в Кировской области

О заморе рыбы в реке сообщили местные жители. Фото: vk.com/priroda_43

Жители Котельничского района сообщили о заморе рыбы вблизи деревни Кощеевы. При проверке экспертов этот факт подтвердился.

Более 100 особей погибли в реке Ночной Чернянице. Причиной мог послужить сброс навоза с ферм колхоза «Путь Ленина». Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

- В ходе обследования в районе поселка Юбилейного обнаружен несанкционированный сброс в реку, - уточнили в министерстве. - Стоки поступают с территории местного колхоза.

Из реки взяли пробы воды. Данные передадут в полицию и Росприроднадзор.

Ранее власти предложили перерабатывать в Кирове больше старых покрышек и шин.