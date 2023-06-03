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НовостиОбщество3 июня 2023 6:48

Национальный парк откроют на северо-западе Кировской области

В 2023 году на территориях начнут научно-исследовательские работы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Нацпарк появится в пределах существующего заказника. Фото: Александр Широких

Нацпарк появится в пределах существующего заказника. Фото: Александр Широких

Национальный парк создадут на базе природного заказника «Былина». Он расположен в Опаринском и Подосиновском районах.

Это федеральная территория с большим туристическим потенциалом, - заявил в эфире «Киров Града» и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. Финансирование любых работ также ждут из Москвы.

К нацпарку обустроят подъезд, сделают места для проживания гостей, проложат экологические тропы и готовые маршруты. В 2023 году здесь начнут научно-исследовательские работы.

Ранее в Кировской области начали принимать заявки на разрешение по добыче медведя и лося.