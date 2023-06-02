Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 10:19

В Кировской области начался прием заявок на разрешение по добыче лося и медведя

Заявление можно подать до 30 июня
Анастасия Николаенко
Каждый охотник может подать только одно заявление.

Каждый охотник может подать только одно заявление.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

1 июня в Кировской области стартовал прием заявление на участие в распределении разрешений на добычу лося и медведя. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

От одного охотников принимают по одной заявке на добычу не более одного лося или одного медведя. Подать их можно при предъявлении охотничьего билета через многофункциональные центры, заказным письмом или лично по адресу: улица Володарского, 82.

- Заявление не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений. Внесение изменений и дополнений в ранее поданное заявление не допускается, уточнили в министерстве.

Ознакомиться с границами охотничьих угодий можно по ссылке.