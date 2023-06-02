В Кировской области начался прием заявок на разрешение по добыче лося и медведя

Каждый охотник может подать только одно заявление. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

1 июня в Кировской области стартовал прием заявление на участие в распределении разрешений на добычу лося и медведя. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

От одного охотников принимают по одной заявке на добычу не более одного лося или одного медведя. Подать их можно при предъявлении охотничьего билета через многофункциональные центры, заказным письмом или лично по адресу: улица Володарского, 82.

- Заявление не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений. Внесение изменений и дополнений в ранее поданное заявление не допускается, уточнили в министерстве.

Ознакомиться с границами охотничьих угодий можно по ссылке.