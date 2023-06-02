Мотоциклиста, врезавшегося в отбойник, спас судебный пристав из Кировской области

Водитель не справился с управлением. Фото: ГУФССП России по Кировской области

В ночь на пятницу, 2 июня, в Котельниче случилась авария: мотоциклист не справился с управлением и въехал в дорожный отбойник.

ДТП произошло около часа ночи, прохожих не было. Но звуки аварии услышал судебный пристав Николай Старцев. Он выбежал из дома и обнаружил мотоциклиста. Парень был без сознания. Пристав вызвал на место ЧП «скорую» и полицию, а сам оказал пострадавшему первую помощь. Когда мотоциклист очнулся, Николай Старцев поддерживал с ним разговор, чтобы тот вновь не «отключился».

Николай Старцев вызвал скорую помощь и полицию на место аварии. Фото: ГУФССП России по Кировской области

Место аварии пристав покинул только после прибытия скорой помощи и наряда ДПС.

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