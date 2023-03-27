Есть смысл спасать: кировские силовики вытащили людей из огня и ледяного пруда

Иван К. (слева) пошел проверить сообщение о ЧП, а Илья К. (справа) просто гулял с женой по парку Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области в один день - 26 марта - спасли двоих мужчин. И в том, и в другом случае на выручку пришли сотрудники силовых ведомств. «КП» - Киров» делится этими историями спасения.

ПЕРЕЖИВАЛ ЗА ЖЕНУ

Первый герой - сотрудник батальона отдела вневедомственной охраны, старший сержант полиции Илья К.

Гуляя вечером с беременной женой в парке имени Кирова, Илья услышал крики о помощи. Это был мужчина, провалившийся в воду на середине пруда. Он держался за кромку льда и из последних сил звал на помощь.

Росгвардеец бросился на помощь утопающему: ползком добрался до середины пруда. Вытащить мужчину удалось не сразу: под его телом обламывался лед. Илья все же смог аккуратно ухватить утопавшего за шиворот и достать из воды. Тот отказался от медицинской помощи и ушел, не представившись.

По словам росгвардейца, он больше переживал за жену, находящуюся на последнем месяце беременности и видевшую все происходящее. Вовсе не за собственную безопасность. Бросить человека в беде он все равно не мог.

- На службе привык действовать быстро и решительно, - говорит Илья. - И вне службы также всегда готов прийти на помощь.

Сейчас Илья готовится заступить на службу по графику, а руководство решает вопрос о его поощрении.

СПАС ОДНУ И ВЕРНУЛСЯ

В тот же вечер полицейский спас погорельца в Немском районе.

В дежурную часть сообщили о возгорании в деревянном доме на улице Мира (поселок Нема). Этот дом совсем недалеко от пункта полиции, а дыма видно не было. Поэтому для проверки информации туда отправился помощник опердежурного, младший сержант Иван К.

Придя на место, полицейский действительно увидел дым в одной из квартир. Открыть дверь не получилось: она была заперта изнутри. Тогда Иван выбил оконную раму и забрался в помещение.

Увидев лежащую на полу женщину, Иван вынес ее на руках на улицу и вернулся обратно. Следом полицейский попытался вынести лежачего больного - инвалида II группы. Но из-за сильного задымления в одиночку было не справиться. Помогли прибывшие на место пожарные. Вместе им удалось эвакуировать мужчину.

Увы, женщина скончалась. Пенсионера же госпитализировали в районную больницу. Судя по всему, причина трагедии - неосторожное обращение с печью.

- Решается вопрос о поощрении помощника оперативного дежурного пункта полиции «Немский» Ивана К., проявившего мужество и находчивость при спасении людей, - сообщили в УМВД России по Кировской области.