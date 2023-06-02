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НовостиОбщество2 июня 2023 13:13

Кировчанина поймали при попытке продажи орденов ВОВ за рубеж

Возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Посылки с орденами не успели переправить за границу страны. Фото: УФСБ России по Кировской области

Посылки с орденами не успели переправить за границу страны. Фото: УФСБ России по Кировской области

Сотрудники УФСБ России по Кировской области предотвратили попытки незаконной продажи госнаград в другие государства.

Кировчанин, используя социальную сеть «ВКонтакте», переписывался с потенциальными покупателями - предлагал им боевые ордена Великой Отечественной войны. Те согласились.

Мужчина подготовил и отправил за рубеж почтовые посылки, в которых и были ордена. Однако спецслужбы сработали быстро: вывезти награды из России не успели.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 324 УК РФ (покушение на сбыт государственных наград). В деле два эпизода.

Это далеко не первый за последнее время случай, когда кировчане пытаются продавать медали и ордена.