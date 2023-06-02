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НовостиОбщество2 июня 2023 9:19

Администрацию Кирова обязали освободить земельный участок жительницы от газопровода

Маргарита Коренева обратилась в суд еще в 2021 году
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Работы на участке обещают провести до конца июня.

Работы на участке обещают провести до конца июня.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области земельный участок местной жительницы освободят от газопровода. Как сообщили в региональном правительстве, речь идет о деревне Нагорена Слободского района.

Маргарита Коренева приобрела землю под строительство дома, однако на территории оказался проложен действующий газопровод. Тогда в 2021 году женщина обратилась в суд, который обязал администрацию города Кирова освободить землю от газопровода. Однако работы не провели до сих пор.

Тогда местная жительница рассказала о своей проблеме на приеме граждан у губернатора региона Александра Соколова. В итоге работы на участке проведут до конца июня. Кроме того, будет организована служебная проверка, чтобы выявить специалистов, которые «отстаивают интересы муниципалитета в ущерб интересам граждан».

Напомним, что в Кировской области больному сахарным диабетом отказались предоставить лекарства.