Администрацию Кирова обязали освободить земельный участок жительницы от газопровода

Работы на участке обещают провести до конца июня. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области земельный участок местной жительницы освободят от газопровода. Как сообщили в региональном правительстве, речь идет о деревне Нагорена Слободского района.

Маргарита Коренева приобрела землю под строительство дома, однако на территории оказался проложен действующий газопровод. Тогда в 2021 году женщина обратилась в суд, который обязал администрацию города Кирова освободить землю от газопровода. Однако работы не провели до сих пор.

Тогда местная жительница рассказала о своей проблеме на приеме граждан у губернатора региона Александра Соколова. В итоге работы на участке проведут до конца июня. Кроме того, будет организована служебная проверка, чтобы выявить специалистов, которые «отстаивают интересы муниципалитета в ущерб интересам граждан».

Напомним, что в Кировской области больному сахарным диабетом отказались предоставить лекарства.