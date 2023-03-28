В Кировской области больному сахарным диабетом отказались предоставить лекарства

До 18 лат пациента обеспечивали всем необходимым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодому человеку с диагнозом «сахарный диабет» отказали в предоставлении необходимых лекарств. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что еще в несовершеннолетнем возрасте молодому человеку диагностировали неизлечимую болезнь и присвоили статус ребенка-инвалида. До наступления 18 лет ему оказывали высокотехнологичную помощь и установили инсулиновую помпу. Однако с достижением совершеннолетия медучреждение отказалось обеспечивать молодого человека всем необходимым, и он был вынужден за свой счет покупать лекарства.

Прокуратуре удалось восстановить права гражданина. Надзорный орган обязал региональный Минздрав обеспечить пациента расходными материалами к помпе. Также парню возместили моральный ущерб в размере 65 тысяч рублей.

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