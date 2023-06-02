В Кирове и районах области со 2 по 4 июня будут ловить пьяных водителей

За вождение в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со 2 по 4 июня в Кирове и районах области будут ловить пьяных водителей. В региональной Госавтоинспекции автовладельцев предупредили о «сплошных проверках» в выходные дни.

Уточняется, что во всех патрульных автомобилях во избежание коррупции установлены видеорегистраторы. В рейды выйдут также гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».

Отметим, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Напомним, что в Кирове водитель оплатил 202 штрафа. Мужчина стал фигурантом 18 дел и попал под арест.