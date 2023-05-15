Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 14:56

Водитель оплатил 202 штрафа, но все равно стал фигурантом 18 дел и попал под арест

Кировскому водителю пришлось оплатить 202 штрафа
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Большую часть долга составляли штрафы ГИБДД

Большую часть долга составляли штрафы ГИБДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУФССП России по Кировской области рассказали историю еще одного должника.

Житель Нововятска накопил 202 исполнительных производства, большая часть которых - штрафы ГИБДД. Мужчина много раз нарушал правила движения, но выплачивать штрафы за них не торопился. Общая сумма задолженности почти достигла 500 тысяч рублей.

Однако приставы выяснили, что за должником числится автомобиль «Шевроле Клан». На иномарку наложили арест, изъяли, оценили и передали на принудительную продажу. Лишь после этого нововятич погасил все свои задолженности.

И тем не менее на мужчину завели 18 дел об административных правонарушениях. По решению суда его арестовали на трое суток.