Водитель оплатил 202 штрафа, но все равно стал фигурантом 18 дел и попал под арест

Большую часть долга составляли штрафы ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУФССП России по Кировской области рассказали историю еще одного должника.

Житель Нововятска накопил 202 исполнительных производства, большая часть которых - штрафы ГИБДД. Мужчина много раз нарушал правила движения, но выплачивать штрафы за них не торопился. Общая сумма задолженности почти достигла 500 тысяч рублей.

Однако приставы выяснили, что за должником числится автомобиль «Шевроле Клан». На иномарку наложили арест, изъяли, оценили и передали на принудительную продажу. Лишь после этого нововятич погасил все свои задолженности.

И тем не менее на мужчину завели 18 дел об административных правонарушениях. По решению суда его арестовали на трое суток.