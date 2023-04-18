У жителя Кировской области за долги изъяли и продали автомобиль

Из-за неоплаченных долгов мужчина остался без своей «ласточки». Фото: ГУФССП по Кировской области

Как рассказали в региональном ГУФССП, суд обязал должника выплачивать алименты на содержание своего сына. Однако тот не спешил исполнять решение, отчего образовалась задолженность. Кроме того, у него были просрочки по кредитам, и в отделе судебных приставов на исполнении находились уже три производства.

Вскоре выяснилось, что у должника в собственности есть автомобиль «Киа Рио», объявленный в розыск. Сам владелец пытался скрыть машину, однако приставам удалось найти и его, и транспортное средство. Последнее арестовали и изъяли, впоследствии передав на принудительную реализацию, так как мужчина все еще не спешил гасить долги.

- В результате транспортное средство было продано с торгов, а вырученные деньги направлены на погашение имеющихся у гражданина долгов. 180 тысяч рублей перечислены взыскателю по алиментам, еще более 400 тысяч рублей - кредитным организациям, - добавили в пресс-службе ведомства.

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