Пять кировчан обварились кипятком в поездах

Специалисты призывают взрослых быть осторожнее в поездах и внимательнее следить за детьми Фото: Иван МАКЕЕВ

19 человек получили травмы под колесами поездов в Кировской области. Таковы данные, опубликованные Кировским ЛО МВД России на транспорте за 2022 год. В пяти случаях пострадали несовершеннолетние (в текущем году таких ЧП уже 9, но без пострадавших детей).

Только в марте-апреле 2023 года трое детей получили термические ожоги в поездах, всего с начала года зафиксировано пять таких происшествий. Причина - невнимательность детей и их родителей при использовании горячей воды.

Кроме того, с начала 2023 года пять кировчан получили травмы, упав с верхних пассажирских полок. Среди пострадавших также есть дети.

Специалисты призывают родителей внимательнее следить за своими детьми в поездах, на вокзалах и путях, а также самим соблюдать осторожность.