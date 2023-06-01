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НовостиПроисшествия1 июня 2023 14:12

Пять кировчан обварились кипятком в поездах

Еще несколько человек травмировались, упав с верхних полок
Петр МАКСИМОВ
Специалисты призывают взрослых быть осторожнее в поездах и внимательнее следить за детьми

Специалисты призывают взрослых быть осторожнее в поездах и внимательнее следить за детьми

Фото: Иван МАКЕЕВ

19 человек получили травмы под колесами поездов в Кировской области. Таковы данные, опубликованные Кировским ЛО МВД России на транспорте за 2022 год. В пяти случаях пострадали несовершеннолетние (в текущем году таких ЧП уже 9, но без пострадавших детей).

Только в марте-апреле 2023 года трое детей получили термические ожоги в поездах, всего с начала года зафиксировано пять таких происшествий. Причина - невнимательность детей и их родителей при использовании горячей воды.

Кроме того, с начала 2023 года пять кировчан получили травмы, упав с верхних пассажирских полок. Среди пострадавших также есть дети.

Специалисты призывают родителей внимательнее следить за своими детьми в поездах, на вокзалах и путях, а также самим соблюдать осторожность.