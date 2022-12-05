«Восстановление длилось около года»: кировская спортсменка рассказала о лечении после удара током на железной дороге

Наталья Крайнова с детства занималась легкой атлетикой. Фото предоставлено героиней публикации

Практически год кировская спортсменка Наталья Крайнова восстанавливалась после удара током в 27 тысяч вольт. Девушка получила тяжелые травмы и ожоги, когда пыталась перелезть через состав на ж/д путях. Кировчанка рассказала «Комсомолке» о том, как проходило лечение и о планах по возвращению в профессиональный спорт.

«ВСЕ-ТАКИ АТЛЕТИКА - ЭТО МОЯ ДУША»

По словам Натальи Крайновой, чтобы вновь начать полноценно жить, девушка длительное время кропотливо работала над собой. Спортсменка регулярно занималась с врачом-реабилитологом лечебной физкультурой и плавала. Кировчанка также постепенно вернулась к бегу в медленном темпе.

- Я действительно прошла длительное лечение, и могу сказать, что восстановилась практически на 100%, - рассказала Наталья. - Благодаря спорту я смогла прийти в себя. Сейчас меня практически ничего не беспокоит, я хорошо себя чувствую.

Кировчанка выигрывала многочисленные соревнования и получила звание кандидата в мастера спорта. Фото предоставлено героиней публикации

Девушка отметила, что планирует и дальше поддерживать физическую форму на прежнем уровне. Правда в профессиональный спорт в ближайшее время возвращаться не планирует. Однако кировчанка не исключает эту возможность в будущем.

- Все-таки атлетика - это моя душа, - поделилась героиня публикации. - Я занималась ей больше половины своей жизни, поэтому не намерена бросать бег. Что касается возвращения к профессиональному спорту, то посмотрим, как покажет мое состояние и какие будут стремления. В целом здоровье мне сейчас это позволяет.

Спортсменка планирует и дальше поддерживать физическую форму на прежнем уровне. Фото предоставлено героиней публикации

«Я ХОТЕЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ СЛУЧАЕ ЛЮДЯМ»

О тяжелом периоде, который пришлось пережить Наталье Крайновой, многие узнали из ролика от Горьковской железной дороги. В видео спортсменка воссоздала события того дня, когда получила удар током и попала в больницу. Спортсменка также поделилась кадрами из периода реабилитации и призвала соблюдать правила безопасности при прохождении путей.

- Я понимала, что ролик увидят жители по всей России и сознательно решилась на этот шаг, - пояснила кировчанка. - Я хотела рассказать об этом случае, чтобы люди не совершали подобные ошибки. Я постаралась донести, что нужно максимально беречь себя и быть предельно осторожными на путях, так как железная дорога это место повышенной опасности.

Пока девушка не планирует возвращаться в профессиональный спорт, однако не исключает эту возможность в будущем. Фото предоставлено героиней публикации

Напомним, что Наталья Крайнова получила удар током в 27 тысяч вольт 1 апреля 2021 года. В этот момент она находилась на обучении в школе олимпийского резерва в Казани. Во время пробежки девушки решили срезать путь и перелезть через грузовой состав. В результате, спортсменка получила ожоги 70% тела и разрывы внутренних органов.

КИРОВСКАЯ СПОРТСМЕНКА, ПОЛУЧИВШАЯ УДАР ТОКОМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, СНЯЛАСЬ В РОЛИКЕ

Кировская спортсменка снялась в ролике о правилах безопасности на железной дороге. Девушка призвала людей не рисковать и помнить, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности (Подробнее)