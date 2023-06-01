У транспортного комитета Кировской области новый и.о. директора

Руководство ведомства меняют уже в третий раз за семь месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В транспортном комитете Кировской области новый руководитель. По данным ЕГРЮЛ, с 23 мая 2023 года и.о. директора комитета стал Михаил Юрьевич Ставицкий.

Регионом получения ИНН Ставицкого указан Санкт-Петербург, а регионом ведения бизнеса - Кировская область.

Напомним, руководство транспортного комитета региона меняется уже в третий раз за 7 месяцев. Директоров переназначали в ноябре 2022 года и в феврале 2023-го.

Сегодня также стало известно о назначении нового главы администрации Кирово-Чепецка. Им стала Ольга Зыкина.