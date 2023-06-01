Стало известно, кого назначили главой администрации МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

Ольга Сергеевна - уроженка Малого Коныпа Кирово-Чепецкого района. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В среду, 31 мая 2023 года, депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы назначили нового главу администрации.

В конкурсе участвовали 4 кандидата. До рассмотрения дошли двое, Светлана Маслова и Ольга Зыкина. Последняя и была единогласно назначена на должность главы администрации города.

Ольга Сергеевна родилась в 1982 году в Малом Коныпе Кирово-Чепецкого района. Окончила ВГГУ, прошла курсы повышения квалификации РАНХиГС. Работала в органах местного самоуправления, в том числе главой Коныпского сельского поселения.

К выполнению обязанностей Зыкина приступит с 6 июня 2023 года.