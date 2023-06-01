В Кирове в течение двух недель планируют отремонтировать 19 колодцев

За сезон специалисты привели в порядок 50 колодцев ливневой канализации. Фото: киров.рф

В Кирове в течение двух недель отремонтируют 19 колодцев. Как сообщили в городской администрации, составлен график работ.

Всего за сезон специалисты привели в порядок 50 колодцев ливневой канализации. Так, завершены работы на улице Чистопруденской. Там заменили плиты перекрытия, стеновые кольца, поставили новые дождеприемные решетки.

Ремонт также прошел на Октябрьском проспекте и улице Попова. Кроме того, завершаются работы на улицах Жуковского и Сурикова.

Напомним, что в Кирове временно ограничат и запретят движение на нескольких улицах. Это связано с реконструкцией и заменой теплосетей.