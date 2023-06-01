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НовостиОбщество1 июня 2023 5:56

В Кирове временно ограничат и запретят движение на нескольких улицах

Это связано с реконструкцией и заменой теплосетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы пройдут в течение нескольких месяцев.

Работы пройдут в течение нескольких месяцев.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на двух улицах на несколько месяцев ограничат движение транспорта. Подробности сообщили в горадминистрации.

Так, на улице Свердлова начинается реконструкция теплосетей. На участке от дома №23к3 до дома №27 ограничат движение на время работ, которые начались 1 июня и продлятся по 15 августа.

Кроме того, движение временно прекратят на участке улицы Мельникова от перекрестка с Гайдара до дома №3. На участке пройдет замена теплосетей. Работы проведут с 1 июня по 31 июля.

Ранее мы также сообщали об ограничении движения транспорта на улицах Крутикова, Цеховой и Азина.