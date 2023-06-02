В Кирове в очередной раз обнаружили в воздухе фурфурол

Мониторинг качества воздуха в жилом районе проводили 29 и 30 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове в очередной раз обнаружили значимые концентрации фурфурола в воздухе. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, загрязняющие вещества выявили во время исследования. Так, мониторинг качества воздуха в жилом районе проводили 29 и 30 мая. Отбирали пробы в районе улицы Весенней, 103; деревни Пушкари, дом №3; улицы Борисовской, 16.

Напомним, что значимые концентрации фурфурола в воздухе обнаружили также на улице Краснополянской в Кирове.