В Кирове на Краснополянской обнаружили значимые концентрации фурфурола в воздухе

Специалисты отбирают пробы воздуха на исследование. Фото: kirovreg.ru

Областной Роспотребнадзор продолжает мониторить состояние воздуха в Кирове. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.

Последний отбор проб проводился 11 мая по адресам: Краснополянская, 12 и Луганская, 4. Специалисты проводили исследования на наличие в воздухе максимально-разовых концентраций азота оксида, аммиака, метанола и других загрязняющих веществ.

По итогам эксперты не обнаружили превышений ПДК. Однако на Краснополянской, 12 зафиксировали значимые концентрации фурфурола, также не превышающие предельно-допустимые.