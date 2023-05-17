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НовостиОбщество17 мая 2023 15:39

В Кирове на Краснополянской обнаружили значимые концентрации фурфурола в воздухе

Проверки прошли по нескольким адресам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Специалисты отбирают пробы воздуха на исследование. Фото: kirovreg.ru

Специалисты отбирают пробы воздуха на исследование. Фото: kirovreg.ru

Областной Роспотребнадзор продолжает мониторить состояние воздуха в Кирове. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.

Последний отбор проб проводился 11 мая по адресам: Краснополянская, 12 и Луганская, 4. Специалисты проводили исследования на наличие в воздухе максимально-разовых концентраций азота оксида, аммиака, метанола и других загрязняющих веществ.

По итогам эксперты не обнаружили превышений ПДК. Однако на Краснополянской, 12 зафиксировали значимые концентрации фурфурола, также не превышающие предельно-допустимые.